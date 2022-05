Programa Senac de Gratuidade está com inscrições abertas para cursos de qualificação 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional com certificado. As formações são oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade, com cursos nas áreas de Administração, Logística e Recursos Humanos, e ofertam mais de cinco mil vagas para interessados em todo o país. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de junho, no site da instituição.

Podem participar brasileiros com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Já para para ter direito ao certificado de conclusão é preciso ter um aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final do curso gratuito EAD do Senac.

Confira, a seguir, os cursos disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Sustentabilidade Aplicada à Cozinha

Aperfeiçoamento ao Atendimento do Turismo Religioso

Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso

Fonte: Agência Educa Mais Brasil