Prefeita de Tarauacá será investigada por reajustar diárias em 228%

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), virou alvo de uma investigação por excesso de gastos públicos na administração municipal do município. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico de quinta-feira, 26.

O promotor de Justiça, Júlio César de Medeiros, destacou que no exercício do Poder Executivo de 2021, ficou demonstrado o pagamento de R$ 15.175,00 (quinze mil cento e setenta e cinco reais), referente a diárias destinadas a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes.

Outra suposta irregularidade apontada na análise da promotoria foi o pagamento de R$ 19.534,74 (dezenove mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de ressarcimento de despesas no ano de 2021 a gestora municipal – esposa do deputado federal Jesus Sérgio, também do PDT.

Medeiros também resolveu buscar esclarecimentos acerca do aumento de 228,5% (duzentos e vinte e oito, vírgula cinco por cento) em relação às diárias fora do Estado, totalizando a importância de R$ 1.314,00 ao prefeito e vice-prefeito de Tarauacá.

A promotoria resolveu em meio as supostas irregularidades apontadas abrir um procedimento preparatório – que antecede o inquérito civil – para apurar os fatos narrados. “Apresente as justificativas para tal aumento no valor das diárias, bem como que realize a discriminação dos valores de diárias pagos em 2022, até a presente data, à prefeita, ao vice-prefeito, secretários, procuradores do município e assessores jurídicos”, diz trecho do despacho.