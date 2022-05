Acusado de estrangular namorada e jogar corpo em cisterna será julgado em junho

O homicida Rodrigo Duarte Gomes será julgado na sessão do dia 14 de junho da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Ele é acusado de em 2020 ter estrangulado a namorada Rosiane Cavalcante de Lima, de 26 anos, usando para tanto um fio e ocultado o cadáver na cisterna da casa da vítima.

O corpo da vítima foi encontrado três dias depois por amigas. Preso atualmente no presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, o acusado responde por homicídio duplamente qualificado, com as agravantes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Rodrigo Dutra, que à época era presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, e Rosiane, que revendia perfumes e roupas, tinham um caso amoroso. O ciúme excessivo que ele tinha da garota teria sido a causa do covarde assassinato.

Na noite do dia 3 de setembro de 2020, o dois estavam na casa da jovem à travessa JK, no bairro Jardim Eldorado, quando iniciaram uma discussão, que culminou com o crime. Depois de agredir a jovem indefesa, Rodrigoo se apossou de um pedaço de fio, enroscou no pescoço da vítima e a estrangulou.

Em seguida, enrolou o cadáver e o colocou dentro da cisterna nos fundos da residência. Familiares sentiram falta de Rosiane e passaram a procurá-la.

Preso dias após, no bairro Tancredo Neves, Rodrigo conseguiu fugir de uma das celas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no dia 4 de outubro. Recapturado, acabou liberado numa audiência e custódia, onde era acusado pelo crime de danos ao patrimônio público.

Por força de um mandado de prisão preventiva foi novamente capturado, desta vez em Rodrigues Alves, e está recolhido ao presídio de Cruzeiro, de onde sairá para ser julgado.

A sessão da 1ª Vara do Tribunal do Júri está marcada para as 8h30 do dia 14 de junho. A juíza Luna Cláudia de Albuquerque Campos estará à frente dos trabalhos.

O Promotor Carlos Augusto Pescador será o representante do Ministério Público, devendo a defesa do réu ficar sob a responsabilidade da defensora pública Gabriela Martins Cavalcante.