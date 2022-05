Fiocruz alerta para estagnação da vacinação e Acre tem menos de 16% com 3ª dose

A Seção Judiciária do Acre (SJAC), publicou nesta quinta-feira, 18, o edital para a realização do processo seletivo para o preenchimento de vagas de cadastro de reserva para a cessão de servidores efetivos da Administração Pública Direta (federal, estadual ou municipal) e Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista) do Estado.

As inscrições ocorrem até o dia 1 de junho, no horário local das 08h às 15h, podendo ser prorrogado por mais quinze dias, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, no endereço https://portal.trf1.jus.br/sjac/.

Cada candidato deverá encaminhar integralmente, até o prazo final de encerramento, no formato de arquivo “PDF”, através do e-mail [email protected], a Documentação Comprobatória, presente no anexo I do edital, Currículo e os últimos 03 contracheques.

Os servidores receberão o valor pela função desempenhada, que variam entre R$ 1.185,05 a R$ 1.939,89, além de auxílio alimentação de R$ 910,08 e auxílio pré-escolar de R$ 719,62.

Os interessados que tiverem dúvidas, também podem entrar em contato no e-mail citado acima. Acompanhe Aqui o edital e saiba mais informações.