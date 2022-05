Pacote de obras de Bocalom pode ajudar candidatura de Petecão

O PSD aposta todas as fichas que o pacote de obras lançado pelo prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) poderá embalar a candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo em Rio Branco. O objetivo é conduzir Petecão a um eventual 2º turno com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

O prefeito Bocalom já deixou claro que seu candidato ao governo é Sérgio Petecão, apesar de ser filiado ao PP, partido do governador. Para o Senado, Bocalom continua investindo na reeleição da senadora Mailza Gomes, também do PP. É que ela, Petecão e o deputado José Bestene foram o sustentáculo de sua eleição para a prefeitura da capital em 2020.

Resta saber também se a senadora Mailza Gomes não sendo candidata ao Senado, como se comenta, quem o prefeito Bocalom apoiará, já que a deputada federal Vanda Milani (PROS), será companheira de chapa de Petecão. Além do senador acreano, Jenilson Leite (PSB) e Mara Rocha concorrem ao 2º turno que deverá ser decidido com Gladson Cameli.

“Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza”. (Salomão)

. Faltando menos de cinco meses para o 1º turno das eleições muita coisa ainda precisa ser definida.

. Os cabeças de chapa para o governo já tem, faltam vices e candidatos ao Senado.

. Consta que a cúpula do União Brasil já decidiu que Alan Rick será candidato ao Senado com ou sem a concordância do senador Márcio Bittar.

. Faz parte, faz parte!

. O mesmo com a candidatura a deputado federal de Israel Milani pelo Republicanos, também a revelia de Bittar que deseja centrar forças na eleição da ex-mulher Márcia Bittar.

. Israel não poderia deixar de apoiar a mãe, Vanda Milani para ajudar Márcia Bittar.

. Seria nesse caso, um filho ingrato, mas não é.

. Acontece que Márcio Bittar também tem outras cartas para jogar tanto no União Brasil como no Republicanos.

. Cá com meus botões:

. Que cartas são essas que eles falam?

. Eles quem?

. Eles, ora bolas!

. Só lembrando que uma eventual coligação do PSB com a federação formada pelo PT, PC do B e PV será apenas majoritária.

. As coligações proporcionais foram cremadas pelo Congresso Nacional.

. O vice-presidente Mourão, quieto no canto dele, sustenta o generalato que apoia o TSE contra qualquer tentativa de golpe nas eleições.

. Já pensou?!

. O glorioso verde oliva contando votos em uma sala do TSE, que vexame meu Pai!

. Dez pro Lula! 15 pro Bolsonaro! Cinco pro Ciro! Dois pro Dória! Um pra Tebet!

. Anota aí, general!

. As Forças Armadas são orgulho da pátria, não podem ser subjugadas nem humilhadas dessa forma.

. Bom dia!