Brasiléia recebe as primeiras contratadas pelo programa Médicos Pelo Brasil

Nesta quinta-feira, 12, completam 9 dias que nenhum caso e nenhuma morte causada pela Covid-19, são registrados no Acre. Assim, o número de infectados se mantém em 124.969 e o de óbitos, continua em 2.002, em toda a região. As informações são do boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI, está com 3,33%, de acordo com o guia de monitoramento, três pessoas seguem internadas, e sete exames de RT-PCR estão à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

O Estado registra até o momento, 327.014 notificações de contaminação pela doença, sendo que 202.040 casos foram descartados e 122.929 pessoas já receberam alta médica da doença.

Com a queda no número de internação, o governo habilitou mais dez leitos de UTI para o Pronto-Socorro de Rio Branco, com isso, o hospital conta agora com 28 unidades já acessíveis à população.

Os dados da vacinação contra a covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.