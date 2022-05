FIEAC comemora aprovação de Refis 2022 pela Câmara de Rio Branco

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, tido como articulador extremamente habilidoso nos bastidores da política, não será candidato às eleições deste ano. Mesmo convidado para disputar uma vaga no Congresso Nacional como candidato a deputado federal ou à Assembleia Legislativa, Cassiano, atualmente secretário do União Brasil e articulador político do governo do estado, vai continuar atuando apenas nos bastidores.

O ac24horas apurou que a decisão de não ser candidato passa pela situação interna do União Brasil, partido surgido da fusão entre Democratas e PSL e que no Acre vive uma situação no mínimo curiosa. O partido tem como presidente o Senador Márcio Bittar e como vice-presidente, o deputado federal Alan Rick, oriundo do Democratas. Ocorre que Bittar, não é segredo, tenta emplacar como candidata ao Senado, sua ex-esposa, Márcia Bittar, pelo PL. Ocorre que todas as pesquisas demonstram que é do próprio União Brasil, o nome mais forte para enfrentar a quase certa candidatura do ex-governador Jorge Viana ao senado. Alan Rick aparece em todas as pesquisas em segundo lugar e é apontado nos bastidores como o único nome com densidade eleitoral capaz de vencer o petista, apontado como favorito à única vaga no senado. Além disso, Alan Rick aparece como um dos nomes cotados para a vaga de vice de Gladson Cameli em busca da reeleição. A presença do ex-prefeito de Sena Madureira é considerada vital para evitar desgastes dentro do partido recém surgido.

Cassiano nega qualquer atrito ou desconforto dentro do União Brasil e afirma que não ser candidato passa apenas pelo fortalecimento da organização do partido no Acre. “Fiquei grato com a lembrança do meu nome para disputar uma vaga nas próximas eleições, mas o meu desejo neste momento é ajudar o União Brasil, como atuei na organização do Democratas. Nosso partido surge forte, com lideranças como o Senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick, que estão afinados para lutar pelas melhorias que o Acre precisa”, afirma.

Além de “bombeiro” do União Brasil, Cassiano é hoje uma das apostas de Gladson Cameli na tão confusa articulação política de seu governo. Ao lado de Júlio César Zuza, o Julinho, atual secretário de governo, é quem tem tentado recuperar a frágil articulação do governo estadual no meio político.