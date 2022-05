Acre ganha o seu primeiro memorial de motocicletas; conheça o local

No Acre temos alguns memoriais contando a história do nosso povo e de nossa cidade, mas ainda não tinhamos um memorial relacionado a motos ou ao mundo automotivo, que também fez parte do desenvolvimento do nosso estado, e da vida dos acreanos.

Recentemente foi inaugurado o Memorial Grupo Star. Um local onde traz diversas motos, de todas as gerações. Desde as primeiras motos fabricadas pela Honda,até as mais atuais. Tem desde motos com 50cc de potência a 1800cc. Além do espaço mostrar essas motos que marcaram gerações, também traz a história do Grupo Star no Acre.

O espaço é de encher os olhos dos apaixonados por duas rodas. E até mesmo quem não é, fica deslumbrado com as motos que encontra no MEMORIAL. Todas com sua originalidade e impecável nos detalhes. Todo amante de motociclismo que é da região, ou curiosos devem fazer uma visita. Garanto que a experiência é única.

O espaço é um memorial aberto ao público. E pode ser visitado todos os sábados, das 8h às 12h.