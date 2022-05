Saúde lança estratégia de vacinação nas fronteiras e Acre tem quatro cidades contempladas

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta sexta-feira (6) balanço prévio da 2ª fase da Operação Tentáculos, realizada no Acre e Rondônia entre os dias 25 de abril a 5 de maio. Além da PRF, vários órgãos participaram da operação que teve foco no combate aos crimes fiscais, ambientais e contra a saúde pública.

Participaram fiscais do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Receita Federal, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional do Cinema (Ancine), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Polícia Militar do Estado de Rondônia, Secretarias de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e Finanças (Sefin) de Rondônia, Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia e a Secretaria de Estado da Fazenda do Acre.

No primeiro dia operação, uma fiscalização em uma indústria de beneficiamento de castanhas resultou na apreensão de mais de 19,9 quilos de castanhas do Brasil beneficiadas e 38.000 litros de castanha in natura.

Os proprietários foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Branco como responsáveis pelo crime de “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.

Também durante a Operação, na BR-364 km 115, na Unidade Operacional da PRF em Rio Branco, foram apreendidas 1 espingarda Rossi .32, 4 munições .32, 50 munições .22 e e 25 munições calibre 36. Dois homens foram presos como autores do crime de porte de arma sem autorização e encaminhados para a Polícia Civil da cidade.

Na última ocorrência do primeiro dia da Operação em Rio Branco, um taxi Chevrolet Cobalt foi abordado em frente a UOP. Um dos passageiros portava 9,1g de cocaína e 5,2g de skunk. Foi constatado o crime de portar drogas para consumo próprio – Art. 28 da Lei 11.343/06.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o homem se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado pelo Poder Judiciário para prestar esclarecimentos.

No Acre a operação aconteceu nos dias 4 e 5 de maio nas cidades de Rio Branco e Xapuri.

O balanço final da Operação será divulgado até o dia 20 deste mês.