No Acre, vigilante mata gerente do Sicredi e depois se suicida

Funcionários da instituição financeira Sicredi viveram momentos de terror na manhã desta segunda-feira, 2, após o vigilante identificado como Kennedy, matar a tiros a gerente do banco, identificada como Tatiana, dentro da própria agência localizada na área central da município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, era por volta das 7h quando Tatiana chegou na agência, o segurança sacou a arma de fogo e começou a atirar na vitima, em seguida, tirou a própria vida. Durante a ação do segurança, vários funcionários chegaram a se esconder dentro da agência temendo acontecer algo com suas vidas.

Testemunhas relataram a polícia, que o crime pode ter sido motivado por questão passional, uma vez que, a gerente e o segurança mantinha um relacionamento amoroso.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local, isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.