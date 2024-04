Polícia Federal vai ter sede em área cedida pelo Exército em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Será na entrada do Bairro São José, na Avenida 25 de Agosto, esquina com a 23 de Outubro, a nova sede da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

A obra está em andamento em um terreno doado pelo Exército Brasileiro. No valor de R$ 20.065.660,44, a obra é realizada pela empresa Santos Comércio Construção LTDA (CNPJ 07.148.735/0001-06) e tem previsão de término para dezembro de 2025.

A construção da nova delegacia tem como objetivo proporcionar uma melhor prestação dos serviços à população e criar condições ideais de trabalho para os servidores. A delegacia que funciona atualmente no Bairro do Alumínio será restituída à Secretaria de Patrimônio da União quando a nova sede da Polícia Federal for concluída.