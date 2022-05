Sicredi diz que colabora com autoridades sobre morte de gerente a tiros na agência

Entre o começo de janeiro e o fim de abril do ano passado, o estado do Acre teve 15 focos de incêndio detectados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Neste ano, esse número cresceu em 120%, com o registro de 33 focos de calor no mesmo período.

A maior parte dos registros de focos de queimadas feitos nos quatro primeiros meses do ano (24) ocorreram em janeiro, quando as chuvas foram mais esparsas. Em fevereiro, foram apenas 3 registros. No mês mais chuvoso, março, não houve nenhuma detecção de focos, que voltaram a ser registrados em abril (6).

O Centro-Oeste, com 3.109 focos detectados até o momento, é a região brasileira com mais registros de incêndios. Já em relação aos estados em que mais foram detectados focos de queimadas, os três primeiros são Mato Grosso (2.097), Bahia (627) e Roraima (607).

Na América do Sul, o Brasil é o 4° colocado com 7.996 focos de queimadas, no período de 1º de janeiro a 1º de maio, ficando atrás de da Argentina com 12.749, da Colômbia com 12.931, e da líder Venezuela com 15.680 focos de queimadas.

Dentre os estados da Região Norte, entre os meses de janeiro e o final de abril, Rondônia teve um aumento de 39% no número de focos de queimadas se comparado com o ano passado. Já o Amazonas, registrou um aumento de 94%, saindo da marca de 105 em 2021 para 204 focos de queimadas em 2022.

Segundo dados mais recentes publicados no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas no bioma da Floresta Amazônica são responsáveis por cerca de 33% de todas as queimadas no país.

Informações obtidas a partir do Programa Queimadas, disponível no site do INPE.