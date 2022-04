JV diz que Bittar quer ser “professor de Deus”, mas foi eleito “arrastado” por Gladson

Durante entrevista ao programa Boa Conversa nesta sexta-feira, 29, o ex-senador Jorge Viana analisou a pedido dos jornalistas Marcos Venicios, Astério Moreira e Luiz Carlos Moreira Jorge, o trabalho dos senadores acreanos em Brasília, o governo de Gladson Cameli e também a gestão do prefeito Tião Bocalom.

Viana disse que tem boas relações com senador Petecão (PSD) e Mailza Gomes (PP), mas demonstrou porque ele e Márcio Bittar são considerados dois dos principais desafetos da política acreana. “Eu não quero fazer juízo, me dou bem com a Maílza e com o Petecão e não tenho nenhuma relação com o Márcio. Não por mim, que gosto de ter relação com todo mundo, mas ele se acha professor de Deus. Foi eleito arrastado pelo Gladson e pelo Petecão e agora se acha o grande político do Acre. Ele está aí às voltas com o orçamento secreto. Acho que Acre já foi muito bem representado e precisa de alguém que consiga ser suprapartidário”, afirmou Jorge.

Questionado sobre um processo movido por Bittar, Jorge respondeu que não acusou ninguém. “Não tem que processar a mim não, ele tem que brigar com a ministra do Supremo, Rosa Weber, que está no couro dele. O que eu disse é que orçamento secreto é coisa de cadeia, é caso de polícia e reafirmo isso”.