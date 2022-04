Jorge Viana diz que não tem medo de Gladson, mas que tendência é disputar o Senado

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana foi o convidado na noite desta sexta-feira, 29, do “Boa Conversa”, programa transmitido pelo ac24horas. Durante 1 hora e 17 minutos, o petista falou sobre política e as eleições deste ano com os jornalistas Marcos Venícios, Astério Moreira e Luiz Carlos Moreira Jorge.

Viana disse que a grande dúvida se vai ser candidato ao governo ou ao senado ainda não foi definida, apesar de durante entrevista demonstrar uma tendência a ser candidato ao Senado da República. “Quem mais tem me cobrado sou eu mesmo, me cobro quase diariamente. O duro é qual decisão tomar, não tenho mais como deixar para depois, é preciso definir”, disse.

Questionado sobre o motivo da indefinição, Viana é foi claro ao dizer que o desgaste do PT é um fator primordial. “Não tenho medo do Gladson, não é isso, mas a realidade é que perdemos para o senado, perdemos para o governo e perdemos a prefeitura . Vou Confessar uma coisa aqui, se eu tivesse ganho a eleição de 2018 eu seria candidato hoje ao governo”.

Confrontado, Jorge revelou que Lula tem preferência por sua candidatura ao senado, enquanto o PT local prefere que ele concorra ao governo. “O que o presidente Lula diz é que se ele ganhar, eu posso ter o papel de ajudar ainda mais o meu estado. No senado é onde as forças se equilibram e um senador do Acre tem o mesmo peso de um senador de São Paulo. O PT daqui claro, tem uma tendência que eu dispute o governo” , explica.

Durante a entrevista, Jorge Viana fez críticas ao PT e disse não ter rejeição ao nome do deputado estadual Jenilson Leite, do PSB, como possível candidato ao governo. “Tem gente dentro do PT que não gosta de admitir que errou, a soberba fez com que achássemos, mesmo com todas as crises, que podemos ganhar e lançar dois senadores e acabamos perdendo tudo. Quem disse que o PT precisa colocar um candidato ao governo? Não tenho nenhum veto ao nome do Jenilson, que é um bom médico e um excelente deputado”, afirmou Jorge.

