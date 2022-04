PT, PSB e PCdoB, juntos e misturados!

Na época da Frente Popular o PSB era mais chegado ao PT do que o PC do B ou qualquer outro partido de esquerda. Eram aliados de primeira hora. Porém, nas eleições de 2020, quando Marcus Alexandre (PT) se afastou para disputar o governo com Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), a então prefeita Socorro Neri rompeu a aliança histórica. O PT sofreu muito. Chorou, lamentou e esperneou (o Cesário que o diga).

O tempo passou, estamos em 2022. Jorge Viana é candidato ao Senado ou ao governo. O deputado Jenilson Leite, que migrou do PC do B para o PT, também. Se Jorge for para o governo, ele vai para o Senado; se Senado, encara o governo. É o jogo, apesar das mágoas, inclusive do PC do B, que também foi enxotado em 2020 da aliança com o PSB.

Acontece que o PT e demais partidos de esquerda orbitam em torno da liderança de Jorge Viana que aparece em quase todas as pesquisas em 2º para o governo com Gladson Cameli bem na frente e em 1º para o Senado com a deputada federal Jéssica Sales (MDB) na cola. Jorge espera um fato novo que possa colocá-lo mais bem posicionado na disputa com Gladson. O fato novo seria o desdobramento da Operação Ptolomeu, ou, quem sabe, a repetição do enredo Orleir Cameli – Frente Popular do Acre acontecido nas eleições de 2018 arquitetado por César Messias (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jorge Viana (PT). Ao Jenilson só lhe resta andar pelo Acre e esperar o momento certo.

. Chega a informação de que no dia 13 de maio o PSD anuncia a formação da chapa Petecão-Vanda Milani para o Senado.

. Porém, muita coisa pode acontecer até lá, principalmente com a subida de Mara no podium das pesquisas internas.

. Enquanto no QG palaciano, operários da articulação política trabalham para não perder Marcio Bittar.

. O problema é que acham que o nome de Márcio Bittar (PL) pesa na chapa, mas ninguém fala abertamente.

. Como diziam os antigos:

. O governador está com o bicho na capação.

. O senador Flávio Bolsonaro chega hoje para reforçar o apoio de Jair Bolsonaro a Márcia Bittar.

. É Flávio chegando e Bocalom partindo para Brasília para reforçar apoio à reeleição da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS).

. Dona Rosa, doméstica, moradora do Calafate, discutindo política.

. Vou votar no Lula, diz furiosa.

. O Lula é a favor do aborto, reponde um amigo.

. Estou com quatro filhos desempregados em casa, o que você acha?!

. ……………………………………..

. Eis a questão a ser analisada!

. Bom dia!