Faccionado morto em confronto com a polícia em Brasiléia teve pai executado em 2018

Um homem de 18 anos, que há cerca de 6 meses foi liberado da Pousada do Menor, onde esteve internado por crime de assalto, foi preso na noite desta terça-feira (19) por policiais, quando em companhia de um adolescente, usando um simulacro de arma de fogo em forma de pistola, fazia um arrastão no Ramal São José, no bairro Belo Jardim, próximo à ponte do Igarapé Judia.

Os dois foram apresentados na Delegacia de Flagrantes e certamente seriam liberados, já que os crimes cometidos são de pena de detenção.

Consta no Boletim de Ocorrência que no início da noite uma guarnição do Grupo e Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) faziam um patrulhamento na BR-364 quando foram avisados via rádio que dois homens com uma arma e de bicicleta estava fazendo um arrastão nas proximidades da ponte do Igarapé Judia, tomando celulares das vítimas.

No local indicado, os policiais fecharam o cerco e depois de uma breve perseguição prenderam o ex-interno da pousada e um menor de 14 anos. Além da bicicleta usada pela dupla, eles apreenderam um simulacro de pistola que os meliantes usavam para amedrontar os moradores da região.