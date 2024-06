R$ 293 milhões são cobrados em ações contra infratores ambientais no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Advocacia-Geral da União ajuizou um total de 59 ações contra infratores ambientais, responsáveis por desmatamento no Pará. A instituição entrou com as ações para cobrar um valor total de mais de R$ 293 milhões. De acordo com a AGU, o valor das multas é 88% maior que o cobrado em 2023.

Segundo a AGU, no Pará, do total das 59 ações contra infratores ambientais, 7 são ações civis públicas e 52 ações de cobrança de multas. Somadas, essas ações chegam a um valor de mais de R$ 293 milhões.

Anúncios

Já quanto às ações de cobrança de multas, o ICMBio realizou 43 execuções fiscais no Pará, no valor total de R$ 6.703.371,41. E o Ibama, por sua vez, tem 9 execuções no estado, alcançando o valor de R$ 8.480.267,39. Assim, as 52 multas totalizam cobranças de R$ 15.183.638,80 milhões.

Em todo o país, a AGU entrou com 648 ações para cobrar mais de R$ 1,1 bilhão de infratores ambientais, a maioria responsável por danos à Amazônia. A instituição informou que, do total de 32 ações civis públicas, 27 processos se referem ao território amazônico. Mas, também há crimes nos biomas do Cerrado e Pantanal. Juntos, esses territórios, incluindo o amazônico, têm 29,5 mil hectares desmatados.