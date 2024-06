Investigador é afastado após agredir mulher com socos em Pauini

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Alisson Porto Gama, lotado na 63ª Delegacia Interativa de Polícia, em Pauini, no interior do estado, foi afastado do cargo após ser acusado de agredir uma mulher com socos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o primo da vítima denuncia as agressões e mostra o rosto da mulher completamente ensanguentado. Conforma informações preliminares, a briga tem motivação política, já que ela faz oposição ao atual prefeito do município.

Anúncios

Em nota, a polícia informou que Alisson Gama foi “afastado de suas funções para a adequada apuração dos fatos”. O caso será investigado pela “Corregedoria Geral da Polícia Civil, que conduzirá as investigações com total rigor e imparcialidade, garantindo que todas as medidas cabíveis sejam adotadas”, diz trecho do comunicado.

A Polícia Civil disse, ainda, que não tolera “qualquer forma de violência ou abuso de autoridade e tomará todas as providências necessárias para a correta elucidação dos fatos”.

VEJA O VÍDEO: