Criminoso morre em troca de tiros com a PM após executar rival

Douglas Dos Santos Guedes, de 19 anos, morreu depois de trocar tiros com uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar.

O confronto aconteceu na Praça Luiz Azarias, conhecida como Praça do Coco, no Centro de Macapá. Segundo informações, os policiais faziam patrulhamento pela região quando ouviram disparos de arma de fogo e, imediatamente, diligenciaram para averiguar.

Quando chegaram ao local se depararam com um corre-corre e perceberam que um bando armado estava executando um homem em via pública. Foi feita a intervenção e dada ordem de parada ao grupo, porém, os suspeitos ignoraram a determinação e passaram a atirar contra os agentes. Houve revide e um intenso tiroteio, onde Douglas acabou baleado e não resistiu.

A troca de tiros também deixou outras quatro pessoas feridas, entre elas, um PM que foi atingido no braço, mas está fora de perigo. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergência (HE). Uma com ferimento na perna; outra na coxa e a terceira, que continua internada em estado gravíssimo, com um tiro na cabeça.

