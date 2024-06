Simone relembra fim da dupla com Simaria e compara com carreira solo: ‘Não posso mais olhar para o para o lado’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora sertaneja Simone, que fazia dupla com sua irmã Simaria, revela detalhes do fim da parceira com sua irmã em 2022 e conta como está seu processo em carreira solo.

Na noite do último sábado, 15 de junho, a artista esteve presente programa ‘Altas Horas’, no qual foi questionada pelo apresentador Serginho Groisman há quanto tempo ela fazia dupla nos palcos com sua irmã e deu detalhes de como anda sua carreira.

Anúncios

PUBLICIDADE

“Eu acredito que 30 anos”, declarou ela. “Agora tem que ter uma adaptação diferente. Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais ajuda. Agora é eu e Deus. Só para cima [olhar]”.

Simone foi questionada sobre como lidava com a ausência vocal de sua irmã. Veja o que ela disse:

“A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo”, explicou ela.

Vale lembrar que a separação das cantoras irmãs, que eram conhecidas como ‘As Coleginhas’, ocorreu em agosto de 2022 e de lá para cá, ambas seguem carreira solo.