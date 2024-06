Governo vai destinar recursos do Fundo Amazônia para combater crime organizado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo federal vai assinar nesta segunda-feira um contrato que permite ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) usar R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia para reforçar a segurança e combater o crime organizado na região. O acordo para a quantia será firmado entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A quantia será destinada para o “Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS)”, que é um programa destinado a reforçar as forças de segurança na região, que sofre forte influência do crime organizado.

Anúncios

O AMAS, que foi instituído por um decreto do governo no ano passado, tem um comitê gestor com representantes dos ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Povos Indígenas e também do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

De acordo com a Presidência, a ideia do programa é “ampliar e facilitar o intercâmbio de informações entre as forças de segurança federais, representantes das secretarias de segurança pública dos nove estados da Amazônia Legal e representantes dos demais países que compõem o bioma”.