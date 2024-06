Renato Aragão está de volta à Globo; saiba detalhes da negociação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quatro anos após ser demitido, Renato Aragão voltará a dar o ar da graça na TV Globo. Menosprezado pela emissora em 2023, quando ficou de fora da edição grandiosa do “Criança Esperança”, o humorista não escondia sua mágoa. No entanto, bastou uma boas conversas para o eterno Didi Mocó acertar sua volta ao canal.

Com tudo devidamente esclarecido, Renato Aragão aceitou o convite e será homenageado no “Domingão”. A informação foi divulgada pelo portal Notícias da TV, que revelou ainda detalhes da negociação. Ao contrário do que muita gente possa imaginar, o pai de Lívian Aragão não topou participar do programa de cara.

Ainda muito ressentido com o canal carioca, o comediante chegou a “rejeitar” o pedido da Globo. Para conseguir o tão esperado “sim”, foi preciso uma ajudinha de Luciano Huck e de seus colegas de equipe. A gravação do quadro “Linha do Tempo”, que ocorreu na semana passada, será exibida nas telinhas no próximo mês.

Em abril, Renato Aragão revelou que, mesmo chateado com a emissora, voltaria a trabalhar na platinada. “Senti um pouco de tristeza por não ser convidado [ao Criança Esperança] depois de tanto tempo. Mas a vida é assim mesmo, vai passando e de repente começa tudo de novo… Mas gosto da ideia de voltar à Globo. Estou com vontade. Para fazer aquele tipo de televisão que eu fazia, não. Quero coisa nova”, disse o humorista em entrevista concedida à Folha de S. Paulo.