Ciro não cometeu crime ao chamar Doria de ‘farsante’, diz justiça

Através de suas redes sociais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a desigualdade social e sobre o aumento da pobreza no Brasil. “Quem ganha um salário mínimo hoje tem que escolher entre morar ou comer”, afirmou o ex-presidente e pré-candidato à República.

“Não é possível se conformar com tanta gente morando embaixo da ponte. Temos que pensar em subsídios para moradia, para que o povo tenha o direito de entrar no supermercado para comprar o que comer”, escreveu o petista em sua conta no Twitter.

Mesmo com o aumento da fome no país, os preços seguem aumentando. O botijão de gás de 13kg, por exemplo, atingiu os R$ 160, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já o preço do aluguel residencial subiu pelo nono mês seguido no Brasil. Em março de 2022, houve um aumento de 1,63%, maior alta desde julho de 2011. Os dados são do índice FipeZAP+ de Locação.