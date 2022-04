Governo Federal decreta ponto facultativo e prolonga feriado

Visitantes do Via Verde Shopping alegam que foram surpreendidos com o valor cobrado no estacionamento do centro comercial em Rio Branco no último final de semana. Segundo um usuário, após 30 minutos nas instalações, teve que pagar R$ 10 pelo tempo aguardado e disse que em nenhum lugar foi informado sobre o aumento da taxa.

“Desde sempre pagava R$ 8 pelo tempo mínimo e hoje tive que pagar R$ 10 sem nem saber o porquê e quando houve essa mudança. Não vi em nenhum lugar, nenhuma propaganda ou mensagem, simplesmente querem empurrar isso sem explicar os motivos”, falou.

Em nota, o Via Verde Shopping esclarece que o reajuste é em função do aumento do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e do Índice Geral de Preços ao Mercado acumulado para os últimos 3 anos.

Os valores passaram para R$ 10 para o estacionamento de carros e R$ 8 para motos, com o acréscimo de R$ 2 a cada uma hora após o período.