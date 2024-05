Rodrigues Alves abre fase municipal dos Jogos Escolares 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A fase municipal dos jogos escolares 2024 de Rodrigues Alves foi aberta nessa terça-feira, 21, por meio do Departamento de Esportes do Município. O evento foi realizado na quadra coberta e as torcidas marcaram presença no local.

O torneio conta com a participação de 36 equipes das categorias sub-14 e sub-17, incluindo masculino e feminino, das escolas estaduais. As escolas rurais também participam da competição.

“Os jogos escolares proporcionam a descoberta de novos talentos e também aproxima a comunidade através da socialização. A gestão tem se preocupado em dar cada vez mais oportunidades para estes jovens, com as obras de quadras cobertas na zona rural, dando a possibilidade da prática do esporte,” pontuou o secretário municipal de Educação, Narciso Melo.

A Prefeitura anunciou que a torcida mais animada da competição será premiada com um boi.