Após incêndio, Colégio Adventista retoma aulas nesta quinta-feira (23)

O Colégio Adventista de Rio Branco anunciou aos pais e alunos o retorno das aulas para esta quinta-feira, 23 de maio. A instituição localizada na rua Manaus, Loteamento Isaura Parente, sofreu um incêndio na manhã da última segunda-feira, 20.

Em nota anterior, o colégio informou que o incêndio começou na sala de Tecnologia da Informação (TI) e que as aulas estariam suspensas até nova ordem da direção. No mesmo comunicado, a instituição informou que o Corpo de Bombeiros está conduzindo uma perícia para identificar as causas do incidente.

As últimas informações que o ac24horas obteve, dão conta de que dois funcionários afetados pelo incidente tiveram alta do Pronto Socorro da capital, para onde foram levados. Uma bibliotecária identificada apenas como Tereza saiu no mesmo dia e Tiego Bispo da Silva, de 30 anos, que trabalha como zelador, nesta terça, 21.

Vaneciane Fernandes da Silva, esposa de Tiego, foi quem informou que ele recebeu alta, mas, ela disse que ele foi diagnosticado com pneumonia química devido à inalação de fumaça e está enfrentando dificuldades respiratórias e dor, necessitando de assistência para atividades diárias.

“Ele está em casa, mas em uma situação complicada, com crises de falta de ar e dor. Precisa de ajuda até para tomar banho”, declarou ela, acrescentando que a família está recebendo suporte da instituição de ensino e acompanhamento médico.

“Recebemos todo o apoio necessário. Após consultar um médico e enviar vídeos do Tiego, fomos informados que o tratamento prescrito é essencial para sua recuperação”, relatou.