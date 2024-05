Energisa Acre abre vagas de emprego em Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Energisa Acre está com vagas de emprego abertas nas áreas técnicas e administrativas nos municípios de Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul. As oportunidades são para os cargos de eletricistas de Linha Viva e de Inspeção, técnico de Transmissão e técnico de Construção.

Para se candidatar, os interessados podem acessar as vagas na plataforma de carreiras da empresa: https://grupoenergisa.gupy.io/.

Na plataforma de recrutamento, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre cada posição, incluindo responsabilidades, atribuições, requisitos e qualificações necessárias. Além de oferecer salários compatíveis com o mercado, a Energisa destaca-se por proporcionar excelentes benefícios aos seus colaboradores, reforçando seu compromisso com o bem-estar e desenvolvimento profissional de sua equipe. Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como planos de saúde e odontológico, auxílio academia, previdência privada, vale-alimentação e/ou refeição e auxílio creche.

A empresa também sugere o cadastro do currículo no banco de talentos, para que possa entrar em contato quando surgirem novas oportunidades para o perfil do profissional.