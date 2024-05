Divulgado resultado da prova objetiva do cargo de Analista do TJAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Verbena divulgou nesta quarta-feira, 22, o resultado preliminar da prova objetiva do cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária) do Tribunal de Justiça do Acre – TJAC.

As provas foram realizadas no dia 12 de maio, com a participação de mais de 1.500 concorrentes.

O resultado final da prova objetiva para o cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária), está previsto para o dia 27 de maio e a prova discursiva para o dia 10 de junho, conforme cronograma.

Confira: