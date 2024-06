Alysson: “A chapa do PP é forte graças a Socorro e ao Aberson”

Alysson Bestene, potencial candidato a vice-prefeito em parceria com o atual prefeito Tião Bocalom (PL), destacou a importância da deputada federal Socorro Neri e do secretário de Educação, Aberson Carvalho, na composição da chapa de vereadores do Partido Progressista. A declaração foi durante o programa Gazeta Entrevista em que ele participou.

Neri, que inicialmente almejava Alysson como líder e cabeça de chapa, retirou-se da presidência depois de ser desautorizada publicamente por membros do PP. Aberson Carvalho, que era o vice, assumiu seu lugar, exercendo o papel de presidente do Diretório Municipal.

A chapa de vereadores do PP é considerada uma das mais fortes nesta disputa, com a perspectiva de eleger quatro ou mais parlamentares. Entretanto, Socorro Neri decidiu se desvincular do processo eleitoral em Rio Branco. As declarações de Alysson são, para um bom entendedor, uma tentativa de pacificação interna no partido.

“Eu tinha um sonho pra viver/ Mas eis que a vida foi mais forte/ E de repente eu acordei/ Mataram tudo que eu sonhei”. (I Dreamed a Dream – Les Miserables)

. PL de urgência na Câmara Federal da “Bancada do Talibã” estabelece que a pena para uma mulher que cometer aborto é maior do que a do estuprador?

. … sendo que a maioria dessas “mulheres” são meninas menores de 17 anos?

. Você é a favor do aborto, chefe?

. Não, Macunaíma, mas em sã consciência não dá para aceitar uma proposta onde as mulheres pobres vão entupir as cadeias, enquanto os estupradores estão palitando os dentes.

. Existem alternativas mais humanas e cristãs?

. Sim, existem!

. IPEA: Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano, dois por minuto.

. Pesquisa do Ipea aponta que apenas 8,5% dos crimes são registrados pela polícia e 4,2% pelo sistema de saúde.

. A CNBB apoia o projeto!

. Segundo a OMS, o número de abortos nos Brasil chega a casa de um milhão e meio, sendo que mais de 200 mil mulheres procuram o SUS para tratar as sequelas.

. O desafio do governo e do Congresso Nacional é estabelecer políticas públicas para evitar que adolescentes, jovens e mulheres engravidem.

. Porém, combater os estupros dentro dos lares é urgente.

. . Quem quer ver sua filha de 12,13,14 ou mais anos em uma cadeia imunda por que ela engravidou escondido e abortou clandestinamente?

. O pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra; ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente.

. Tudo isso é uma lástima!

. Uma grande tragédia, Macunaíma?!

. Pois é, você viu no calendário Chinês?

. O ano passado foi o Ano do Dragão…

. E esse é o ano?

. O Ano do Jumento!

. Macunaíma, você leu a Sociedade do Cansado do Byung-Chul?

. Não, o título me deixou cansado!

. O prefeito Isnard Leite, gente boa demais da conta, partiu deixando saudades; um ser humano incrível, do bem.

