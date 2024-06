Edital do concurso do TCE tem 30 vagas e salários de R$ 10 mil

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou o edital para o concurso público que oferece mais de 30 vagas e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. A banca responsável pelo certame será a Cebraspe.

Segundo o edital, as vagas para cargos de nível superior são para analista administrativo nas áreas de administração, contabilidade, direito, engenharia civil, pedagogia; analista de tecnologia da informação nas áreas de gestão de dados, infraestrutura de TI, planejamento de TI, projetos de TI, segurança da informação e sistemas de informação; analista ministerial nas áreas de administração e direito; e auditor de controle externo nas áreas de administração, arquitetura, contabilidade, direito e engenharia civil.

Para nível médio, os cargos disponíveis são para técnico de controle externo nas áreas técnico-administrativo (especialidade instrutivo) e técnico em informática.

O concurso será realizado em etapas, incluindo: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior. Os salários ultrapassam os R$ 10 mil.

As inscrições para o concurso público serão feitas por meio do site [Cebraspe](https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ac_24) no período estabelecido no cronograma. A taxa de inscrição para analista de controle externo, analista de tecnologia da informação e analista ministerial é de R$ 113,00. Para auditor de controle externo, a taxa é de R$ 132,00, e para técnico de controle externo, a taxa é de R$ 81,00.

VEJA O EDITAL: