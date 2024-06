Com 20 anos de tradição, arraial do Anglo atrai milhares de pessoas no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O tradicional arraial da escola Anglo Acre foi realizado na noite dessa sexta-feira, 14, no estacionamento do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.

A festividade em alusão às festas juninas contou com comidas típicas e várias atrações. A presença de milhares de pessoas fez com que o estacionamento ficasse pequeno em meio à intensa quantidade de veículos.

Anúncios

Dona Ana Maria Leite comentou que o sucesso de público se deve ao fato de a festa ser organizada com amor e carinho. Além disso, ela destacou que a escola tem cerca de 700 alunos do ensino fundamental ao médio. “Tudo que você faz com amor é sucesso. Já fizemos muitos arraiais, temos mais de 80 funcionários e todos ajudam e auxiliam muito”, declarou.

O empresário Ricardo Leite revelou que o arraial cultural do Anglo já é realizado há mais de duas décadas. “Isso é algo muito bom. Vivemos em um país com tanta desigualdade, então quando você faz uma festa grandiosa como essa, onde as famílias e os alunos interagem, vemos o resultado: uma festa linda, todos felizes e vestidos a caráter”, elogiou.

VEJA FOTOS DE SÉRGIO VALE