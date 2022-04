Gladson e Mailza, para onde vai o PROGRESSISTA?

O prazo para mudança de partido foi encerrado, portanto, não existe alternativa para o governador Gladson Cameli e a senadora Mailza Gomes a não ser o diálogo conjunto para a construção da chapa. A pergunta é: O PP tem condições de vencer a eleição com uma chapa puro sangue? Outro questionamento: De onde virá o vice na chapa que o governador já definiu e guarda a sete chaves? É do PP ou de outro partido aliado?

Por enquanto a situação continua como sempre esteve. O governador Gladson é candidato à reeleição e a senadora Mailza também. Para o seu grupo, ela deixou de ser “a suplente” e assumiu em Brasília e no Acre o protagonismo do partido com amplas condições de concorrer e vencer a eleição. Com apoio do governador, é claro.

Acontece que tem dois sobrando nessa história: A professora Márcia Bittar, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alan Rick (União Brasil). A Márcia tem a chancela do senador Márcio e Alan tem votos evangélicos. Dois importantes aliados que Gladson Cameli não se pode dar ao luxo de perder. #eagoraJosé?!