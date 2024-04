Com gols brasileiros, Flamengo é derrotado pelo Bolívar na altitude de La Paz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com uma escalação diferente e alternativa, o Flamengo foi derrotado pelo Bolívar, em La Paz, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo E da Libertadores.

Curiosamente, o time boliviano contou com dois gols brasileiros, de Chico e Bruno Sávio, para superar o Rubro-Negro na altitude de 3.640 metros. Viña marcou o gol do Flamengo.

O resultado negativo em La Paz encerrou a sequência invicta do Flamengo na temporada de 2024. Ao todo, foram 22 partidas, com 15 vitórias e sete empates.

O duelo começou animado em La Paz. Com menos de dois minutos de jogo, o Bolívar saiu em vantagem no placar. Após cruzamento pelo lado direito, o brasileiro Chico subiu sozinho no meio do sistema defensivo para abrir o placar de cabeça. O Flamengo não sentiu o gol, e nem o efeito inicial da altitude, e deixou o placar em igualdade novamente aos quatro minutos, em uma jogada individual de Viña, que marcou o primeiro gol com a camisa do clube.

Depois do empate, o Bolívar empurrou o Flamengo contra sua própria área e a tônica do primeiro tempo foi de pressão do time boliviano. Rossi foi o grande destaque da equipe, principalmente pela segurança nos diversos chutes de longa distância do Bolívar, tentando aproveitar os efeitos da altitude.

E se o Rossi foi o grande destaque do time carioca na primeira etapa, também foi destaque, mas negativo, no segundo tempo. Novamente no ‘modo abafa’, o Bolívar fez o início da etapa complementar ser um pandemônio para o Flamengo, e o brasileiro Bruno Sávio colocou o time boliviano novamente na frente do placar aos 16, em chute defensável que Rossi aceitou.

Atrás no placar, Tite fez diversas modificações para dar oxigênio ao ataque rubro-negro. Matheus Gonçalves e Lorran entraram com confiança e levaram certo perigo ao gol do Bolívar, mas nada que alterasse o placar da partida no Hernando Siles.

Com o resultado positivo, o time boliviano dispara na liderança do Grupo E, com nove pontos em três jogos. Já o Flamengo está na segunda colocação, com quatro pontos. Palestino-CHI e Millonarios-COL, que completam o grupo, se enfrentam nesta quinta-feira. Se o time colombiano vencer por dois gols de diferença, ultrapassa o Flamengo.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Palestino, no Chile, no dia 7 de maio, às 21h (horário de Brasília), no que será o último jogo fora de casa do time nesta fase de grupos.