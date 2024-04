Quem é Isabel Veloso, influencer de 17 anos que precisou provar que está com câncer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Isabel Veloso, influencer de 17 anos, com 2,5 milhões de seguidores no Instagram, se casou na última segunda-feira, 22, com Lucas Borbas. A jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar a rotina convivendo com um câncer em estágio terminal, reflexões sobre fé e conquistas recentes, como a aprovação na faculdade de psicologia. Conforme noticiado por ela, tem apenas de 4 a 6 meses de vida.

Na rede social, Isabel transmitiu a cerimônia em live para o público. A ocasião ultrapassou 19 mil acessos simultâneos e segue rendendo felicitações do público.

Como foi o diagnóstico?

Aos 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro deste ano, ela descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos. “Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho”, explicou.

Em dezembro de 2023, ela foi submetida a um transplante de medula óssea e fez quimioterapia. Os médicos então consideraram que ela havia sido curada. Porém, a doença retornou de forma mais agressiva, chegando à condição de câncer terminal.

Isabel tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os dois pulmões. No início deste mês, a influencer disse que o crescimento do tumor estava estabilizado.

“Fui fazer uma tomografia e estou bem feliz com o resultado, mostrou que o tumor está estabilizado no crescimento, ainda está pequeno, está dando certo, quem sabe fico mais tempo por aqui. Estou muito feliz com isso. Queria agradecer vocês por cada mensagem de carinho que recebi antes de realizar a tomografia”, compartilhou.

Resposta às acusações de internautas Após compartilhar detalhes do seu tratamento, alguns internautas enviaram comentários duvidando da gravidade do seu câncer, acusando Isabel de usar o tema para ganhar curtidas e seguidores. Ela então compartilhou o laudo que atesta a doença.



“Eu não iria postar isso, porque não devo satisfação a ninguém. Mas recebi muitos comentários que pra ser paciente “terminal” ou “paliativa” tenho que ter aspecto de morte ou estar acamada sem poder me mexer. Então, pra quem tanto duvidou, e inclusive fizeram recortes de vídeos onde eu falava que estava bem, pra ganhar like e seguidor em cima. O laudo que tanto pediram está aqui”, disse.



“Tenho muita coisa em todo o celular pra comprovar o que eu quiser, inclusive papeis de exames. Se tanta gente é frustrada consigo mesma, não carrego culpa disso. Só eu sei o que eu passo no off das redes sociais por enfrentar desde tão nova um diagnóstico assim. Eu não preciso provar nada pra ninguém, mas estou cansada de tantas fake news envolvendo meu nome. Gratidão por cada mensagem de carinho que recebo de cada um de vocês, e não acreditem em qualquer coisa na internet”, concluiu.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Isabel Veloso compartilhou mais detalhes. Assista o vídeo:

