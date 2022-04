Trio que sequestrou conselheiros e usou veículo para matar rival vai a júri popular

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco decidiu que os réus Ronismar de Souza Nascimento, o “Menor”, Marcos Nascimento da Morte, o “Super Mário” e Mário Henrique Soares da Silva, o “Arcanjo”, vão a júri popular em data ainda por ser marcada.

Eles são acusados pela execução a tiros de Leonardo Lima e Souza, o sequestro de dois conselheiros tutelares e um motorista, além de roubar uma camioneta, crimes ocorridos no ano passado. Eles ainda responderão por associação criminosa.

Na tarde do dia 2 de junho do ano passado, os três, em companhia de outros integrantes de uma facção criminosa, numa das ruas do conjunto Ilson Ribeiro, no bairro Novo Calafate, atacaram dois conselheiros tutelares e um motorista, o quais foram mantidos em um cativeiro no meio de uma área de mata sob ameaças de armas.

Após isso, quatro deles pegaram a caminhonete que era ocupada pelas vítimas e se dirigiram para o bairro Taquari, no segundo distrito da cidade. No local, invadiram uma casa da rua do Passeio, onde executaram com cinco tiros Leonardo Lima de Souza, que seria membro de uma facção rival.

Quando retornavam, já na Estrada do Calafate, depararam com uma guarnição da Polícia Militar com a qual trocaram tiros. Na ocasião, dois deles foram presos em flagrante e autuados na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE). O terceiro foi preso dias depois. Agora vão enfrentar o julgamento popular.