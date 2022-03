Ney nega saída do Podemos e deixa indefinido candidatura ao governo

Antes da sessão ordinária desta quarta-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (Progressistas) recebeu no plenário da Casa os novos defensores que foram empossados no último dia 15 de março. Além do presidente, outros deputados estaduais também recepcionaram os defensores.

“Em nome da defensora-geral, Simone Santiago, eu saúdo todos os defensores que estão presentes neste plenário, e que agora, fazem parte deste importante órgão. Agradeço a visita em nome dos 24 deputados estaduais e desejo muito sucesso nessa nova etapa da vida de vocês. Não tenho dúvida de que vocês farão um ótimo trabalho. A população mais carente precisa de vocês”, disse o presidente da Aleac.

A defensora-geral, Simone Santiago, os defensores serão distribuídos em oito cidades do interior, cobrindo todas as regiões do Estado para reforçar o atendimento.

Ela agradeceu a receptividade dos parlamentares e frisou que este é o maior reforço que o órgão recebe nos últimos anos.

“Este é um marco na história da Defensoria Pública do Estado e a posse desses novos membros representa uma conquista para todo o povo acreano. Eu não poderia deixar de agradecer esta Casa porque isso só foi possível com o apoio de vocês deputados. Todos estamos felizes e entusiasmados para levar atendimento à população, principalmente nos municípios do interior do estado, que serão beneficiados com os serviços da instituição”, enfatizou a defensora.