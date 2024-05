Organização comemora sucesso do campeonato de Free Fire em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A organização Six Eigth, a maior organização de esportes do Acre, comemora o sucesso do campeonato de Free Fire presencial que terminou ontem (9) em Rio Branco com a participação de mais de 100 jogadores.

Realizado em parceria com a black top teres, o evento foi um sucesso segundo o organizador e CEO da Six Eigth, o Lopinho Tv, como é conhecido.

“Iniciamos esse projeto começando aqui pelo centro, a ideia é levar esses presenciais para os demais municípios do Acre, principalmente onde nunca houve nenhum evento desse tipo, relacionado ao E-sport mais precisamente o Free Fire”, garantiu o atleta.

A E-sport é apoiadora do Campeonato Interbairros de Games promovido pelo governo do Acre. As inscrições desse certame foram prorrogadas até o dia 3 de junho.