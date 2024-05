Acre recebe drones, caminhonetes e trollers para enfrentar violência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), entregaram esta semana, cerca de 71 equipamentos voltados ao fortalecimento das forças de segurança do Estado do Acre.

Foram entregues 14 caminhonetes, quatro Trollers, 50 notebooks e três drones do modelo Mavic 3T Enterprise. Os veículos e equipamentos serão destinados para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre. São equipamentos de alta performance, adquiridos com aporte de emenda parlamentar da bancada do Acre e que foi executada e adquirida pelo Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP/Senasp), por meio do programa ComprasSusp, projeto do MJSP que centraliza as aquisições em segurança pública de todo o país.

A qualificação técnica dos equipamentos entregues nesta quarta irá ajudar a monitorar as fronteiras e combater organizações criminosas, por meio da inteligência.

O senador Alan Rick ressaltou a importância da parceria com o MJSP. “Essa é mais uma emenda nossa, com valor de R$ 10 milhões, que fortalece o trabalho da nossa segurança pública. Quero mais uma vez, em nome do povo do Acre, agradecer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que com o ComprasSusp nos garante subsídios para a segurança de todo o Brasil, além do Acre, que precisa tanto”, destacou. A solenidade de entrega ocorreu na sede do MJSP com a presença, também, de representantes das forças de segurança do Acre.

O ComprasSusp é um programa do MJSP que se destina à realização de compras e aquisições de bens e serviços necessário à execução de políticas de segurança pública. É um modelo centralizado e com alta integração entre inúmeros atores, alinhado com necessidades das unidades federativas e o interesse público.

Entre os dias 21 a 23 de maio, o programa protagonizará o 1º Congresso de Compras Eficientes, organizado pela Senasp na cidade de Natal (RN), corroborando a busca por uma gestão otimizada da segurança pública, que é uma das metas do MJSP.