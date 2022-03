Governador confirma permanência no PP; vaga ao senado é rifada

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta segunda-feira (21) que permanecerá filiado ao Progressistas, sigla do qual faz parte há 16 anos. Ele esteve reunido com vários dirigentes e lideranças do Progressistas no domingo (20), entre eles deputados estaduais, prefeitos e vereadores, além de assessores da senadora Mailza Gomes. A tendência é que Mailza não dispute a reeleição ao Senado, mas sim uma cadeira na Câmara Federal.

Em sua fala aos membros dos diretórios estadual e municipal de Rio Branco, Gladson Cameli, ressaltou a importância da atuação de cada progressista na composição das chapas proporcionais para deputados estaduais e federais para o pleito de 2022, reafirmando sua candidatura à reeleição para o governo do estado. Ele também destacou a importância dos demais partidos aliados para caminharem rumo à campanha deste ano.

“O Progressistas continua unido e fortalecido. Aqui é a minha, a nossa casa. Foi aqui que lutamos e conquistamos quatro mandatos eletivos. Foi aqui que superamos grandes desafios, e é aqui que continuaremos unidos para alcançarmos mais uma vitória no pleito eleitoral que se aproxima”, disse o governador acreano.

“Quero agradecer nosso presidente nacional do Progressistas, ministro Ciro Nogueira, à toda Executiva nacional, aos nossos membros do partido no estado, em cada município. Que Deus continue abençoando e protegendo a todos nós, ao Acre e ao Brasil”, finalizou.