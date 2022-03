Evento com Bolsonaro no Acre será à tarde na Arena da Floresta

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) confirmou para às 14h40 desta sexta-feira (18) o horário de entrega de títulos de propriedade rural a agricultores do Acre. Confirmou também a Arena da Floresta como local da cerimônia, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros, além do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.

Bolsonaro viaja pelo país de olho na reeleição. Em Rio Branco, deverá encontrar-se com o pastores evangélicos, os quais já espalharam pela capital outdoors anunciando o evento.

Até o começo da noite desta quinta-feira (17) o Palácio do Planalto não havia divulgado a agenda presidencial no Acre: “sem compromissos oficiais”, informa o Planalto.