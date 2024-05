Publicado resultado preliminar de exame psicotécnico do concurso do Iapen

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) divulgaram nesta quinta-feira (23) em Diário Oficial o resultado preliminar do exame psicotécnico do cargo de Agente de Polícia Penal do concurso público para o provimento de vagas da Polícia Penal. Além disso, foi aberto o prazo para recursos.

O candidato pode interpor recurso contra o resultado preliminar do exame psicotécnico no período das 8h do dia 24 de maio até às 15h do dia 27 de maio de 2024, no site da organizadora do concurso, www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

O resultado da análise dos recursos será divulgado no site do IBFC. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja a lista abaixo: