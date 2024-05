Lene Petecão e Ismael Machado trocam farpas na Câmara Municipal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a Tribuna Popular, que visava homenagear o Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, a Câmara Municipal teve um clima exaltado nesta quinta-feira, 23, entre os vereadores Ismael Machado e Lene Petecão, ambos do União Brasil.

Tudo começou quando Lene Petecão, autora do requerimento, desabafou, comentando que alguns colegas de parlamento não respeitam as pautas debatidas no plenário. Neste momento, ela mostrou indignação e criticou a postura de um dos seus colegas em relação às tribunas.

“Na verdade, alguns vereadores se incomodam com as agendas que a gente traz, mas é uma agenda da população de Rio Branco. Eu fiz duas Tribunas Populares porque quando a gente ocupa um espaço de poder, a gente tem que dar vez e voz. Esse espaço é para isso! Se as pessoas se incomodam com as agendas que a gente traz, se retire do plenário”, disparou.

Mesmo sem Lene ter direcionado a fala a um parlamentar específico, o vereador Ismael Machado se incomodou com a declaração da colega. Segundo ele, qualquer Tribuna Popular precisa ser informada com antecedência. “A Tribuna Popular é um direito da população de Rio Branco, é o direito de qualquer vereador propor. Porém, é inadmissível que a sessão, que tem no seu regimento interno o horário de início às oito horas, comece após as nove horas da manhã. A sessão pelo regimento interno deve iniciar às oito horas da manhã com tolerância até às oito e quinze. E também a Tribuna Popular, apesar de ser um direito, tem que ser informada a todos os vereadores com pelo menos 24 horas de antecedência. E nós não recebemos nenhuma informação”, rebateu.

Após a troca de farpas, Lene e Ismael foram flagrados pela reportagem do ac24horas dialogando sobre o assunto. Contudo, não foi possível saber o teor da conversa.