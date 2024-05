Zequinha e Gladson garantem avanço na distribuição de água em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A parceria entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado garante água de qualidade nas torneiras das casas dos cruzeirenses. O trabalho já garantiu a perfuração de 70 poços,36 quilômetros de extensão da rede de distribuição de água, beneficiando 30 mil famílias. E a expansão da rede segue no município com objetivo de alcançar todos os bairros e localidades.

Em Cruzeiro do Sul, 80% da água que chega às residências é de poços feitos pelas gestões municipal e estadual.Só 20% são captados no Igarapé São Salvador pelo Saneacre.

Essa união de esforços garante a otimização de recursos e a maximização dos resultados, beneficiando diretamente a população com serviços essenciais como o abastecimento de água potável.

A comunidade localizada atrás do Polo Moveleiro, na Boca da Alemanha será a próxima beneficiada. O anúncio foi feito na última segunda, 20, pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, no local.Na ampliação de rede para a comunidade atrás do polo moveleiro serão cerca de 750 metros para atender inicialmente de 35 a 40 famílias. “Para esta ação, o governo do estado vai ceder equipamentos e materiais enquanto a prefeitura ficará responsável pela mão de obra. A gente vai dar ordem de serviço para atender essa comunidade, garantiu.

“O prefeito está disponibilizando essa água, que para nós é um sonho que está se realizando e a gente agradece de coração a todos vocês,” diz Fabiano Santos.

Parceria desde 2020

Desde 2020, uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado do Acre, por meio do — Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre- Sanacre, tem transformado a infraestrutura de abastecimento de água da cidade.

O gestor da Sanacre de Cruzeiro do Sul, Braz Pedroza, explica como a parceria tem possibilitado a ampliação da rede. “Sem a parceria com a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, o Sanacre seria incapaz de realizar pequenos serviços hoje. Esse nosso apoio aí é mais logística de pessoal e a prefeitura está bancando tudo isso, ela está entrando com o material, com o maquinário. Hoje, quando você vê o serviço sendo efetuado aqui em Cruzeiro, na correção de rede, sempre está o maquinário da prefeitura e o pessoal da prefeitura”, relata Pedroza.

O prefeito Zequinha Lima diz que o serviço de expansão de rede vai alcançar todos os bairros e localidades de Cruzeiro do Sul.

“A gente tem hoje um sistema de água alternativa da prefeitura com mais de 45 poços artesianos, são sistemas alternativos funcionando. Nós temos uma outra parte que é do Saneacre, principalmente a região central da cidade e vários bairros de Cruzeiro do Sul. Mas nós temos ainda locais que ainda a água tem dificuldade de chegar e estamos trabalhando para não deixar ninguém para trás. E o importante é que o cidadão vai ter a água na torneira da sua casa chegando, principalmente no período de verão, que é um período de dificuldade. Além disso, a gente tem feito vários sistemas alternativos de água na zona rural, em pequenas comunidades. E onde a gente constrói uma escola, faz ali um poço artesiano, que serve também para a comunidade. Então é trabalhando dessa forma que a gente vai também resolvendo muitos problemas. Estamos garantindo água limpa, pura. A gente tem tratado a sério essa questão e muitas coisas têm sido feitas em parceria com o governo do estado”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

A prefeitura mantém regularmente 53 sistemas isolados de abastecimento que atendem os bairros desde o Aeroporto Velho até o Rio Liberdade, na BR-364.

Quem passou por dificuldades e agora tem água farta na torneira de casa, relata alívio. Luana do Nascimento, moradora do bairro São José, compartilha como a chegada da água encanada transformou a vida da comunidade. “Vem mudando bastante, porque antes não tinha, né? Aí os vizinhos pegavam da cacimba, dos outros. Era muito ruim para todos. Agora tudo está melhor, com a água encanada, para todo mundo a água limpa. É importante ressaltar que a água é limpa e vem próprio para o consumo,” relata. Ela também destaca as melhorias na saúde: “As crianças tinham doenças, pegavam muita bactéria, viviam com o corpo todo cheio de coceiras e isso mudou. Tudo está mudando depois que eles começaram a tomar banho da água encanada, está melhorando. Então a comunidade inteira só tem a agradecer”, pontou Luana expressa sua gratidão ao prefeito Zequinha Lima e ao governador Gladson Cameli por esse significativo avanço.

Jayane Souza, moradora da Boca da Alemanha em uma área recentemente integrada à rede de abastecimento, também ressalta os impactos positivos da nova rede de água. “É uma coisa muito boa, para a gente do bairro, porque a gente trabalha o dia inteiro e a água só chegava água dia de sexta e terça para nós aqui no bairro. Duas vezes por semana. E a gente não conseguia a maioria das vezes pegar água. E quando a gente conseguia era água suja. E eu, como estou gestante, a gente precisava muito de uma água limpa, né? A gente precisava comprar água para gente poder beber. E agora facilitou muito para nós aqui no bairro. Além de se melhorar nos afazeres de casa, também o acesso à água limpa traz saúde,” explica Jayane.