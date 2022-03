Cerca de 500 famílias são assistidas após enxurrada na Capital

A Serra do Divisor, localizada na região do Vale do Juruá, interior do Acre, irá sediar seu primeiro festival gastronômico no próximo dia 2 de abril. O evento é uma parceria do governo do Acre com a Pousada do Miro, pioneira na região. A ideia é apresentar pratos regionais e atrair mais pessoas para o local, fortalecendo o turismo de base comunitária.

O evento tem como apoio principal a Lei Aldir Blanc, além da Prefeitura de Mâncio Lima, Sebrae e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“A ideia é atrair as pessoas pela nossa culinária regional. Estando aqui, poderão conhecer também os atrativos da serra, aproveitar as cachoeiras e a conexão com a natureza”, reforça o empresário, Argemiro Oliveira.

O festival pretende mostrar a cultura amazônica, com apresentações de danças e rituais de aldeias indígenas vizinhas e artesanato local. Passeios nas cachoeiras e mirante da região também estão incluídos na programação.