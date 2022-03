Colisão entre veículos deixa seis pessoas feridas na estrada de Porto Acre

O Ministério de Estado das Comunicações, por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), torna pública a realização de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação, por tempo determinado, de 217 profissionais para atividades técnicas, a fim de atuarem na Sede do Ministério das Comunicações, localizada em Brasília, no Distrito Federal. O edital foi publicado na sexta-feira, 11.

De acordo com o documento, as vagas são para Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior (10), Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual (97) e Atividades Técnicas de Suporte (110).

Vale ressaltar que algumas vagas são reservadas para pessoas que se encaixam nos critérios estabelecidos no edital, que está disponível em nosso site. Aos aprovados e contratados a carga horária será de 40 horas semanais, com salários entre R$ 3.800,00 e R$ 8.300,00. Para concorrer a uma das vagas. Os interessados deverão ter conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, já para os demais cargos é necessário ter graduação completa em informática.

Inscrição e Seleção

Será admitida a inscrição somente via internet, pelo site da Cebraspe, devendo ser realizadas entre o período das 10h do dia 25 de fevereiro as 18h de 14 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, mediante pagamento de taxa de inscrição no valores de R$ 60,00 a R$ 70,00, porém, a isenção do pagamento poderá ser feita.

A seleção para as atividades de que trata este edital compreenderá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e exame de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva tem data provável para ocorrer em 24 de abril de 2022, e será publicado no Diário Oficial da União do Distrito Federal e no site da Cebraspe, um edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

O edital destaca que o conteúdo programático das provas objetivas será de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, atualidades, ética no serviço público, língua inglesa (somente para a atividade 1) e conhecimentos específicos.

Para o exame de títulos, serão convocados os 28 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.