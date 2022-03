Instituto SENAI sedia Seletiva WorldSkills 2022 em movelaria 

O Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai recebe, a partir desta segunda-feira, 14 de março, estudantes dos cursos profissionais do SENAI dos estados de São Paulo e Distrito Federal que disputarão o título de representante do Brasil no mundial na ocupação movelaria, em Shanghai, por meio da Seletiva WorldSkills 2022. Desde setembro do ano passado, até março deste ano, diferentes estados estão recebendo competidores para as seletivas nacionais, também conhecidas como Olimpíadas do Conhecimento, da maior competição de profissões técnicas.

Em 2019, o Acre também recebeu alunos de diversos estados para esta mesma seletiva, que foi um grande sucesso. “Hoje, o Acre é respeitado na competição. Esta já é a terceira seletiva que recebemos, sempre com muito carinho e dedicação de todos os nossos colaboradores, pois sabemos que esta é a coroação de todo o esforço dos alunos do SENAI em todo o país. Então, estamos muito orgulhosos de poder recebê-los em nosso estado e esperamos que seja ainda melhor do que as edições anteriores”, almeja o diretor regional do SENAI, João César Dotto.

O torneio, que se encerra no dia 17, exige habilidades técnicas e socioemocionais. Os competidores realizam atividades do dia a dia das profissões dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. Essa é a 46ª edição, que conta com a participação de mais de 80 países. Nas últimas três edições, o Brasil garantiu o pódio, ficando entre as três delegações mais premiadas do mundo.

Assessoria Sistema FIEAC