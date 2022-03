Indígena acreana é a primeira a ocupar cargo de ouvidora da DPE

No embalo do aumento do preço do combustível desta quinta-feira, 10, no único posto de abastecimento em terra firme de Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, o litro da gasolina chegou a R$ 10,55. No município, há outros dois postos, que são flutuantes, os chamados pontões.

Em Porto Walter, o litro ainda custa R$ 9,25, valor que deverá ser reajustado nesta sexta-feira, 11, em decorrência do novo reajuste feito pela Petrobras.

Em Cruzeiro do Sul, alguns empresários do setor também se anteciparam e já aumentaram o valor do produto nesta quinta-feira, 10, em R$ 1,00. O litro da gasolina passou de uma média de R$ 7,30 para R$ 8,30. Durante a tarde e o começo da noite os motoristas fizeram filas nos postos que não aumentaram os preços.

Em Mâncio Lima, o preço da gasolina chegou a R$ 8,39.

Segundo o comunicado da Petrobras, a partir desta sexta-feira, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%.

Para o gás de cozinha, o preço médio foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13 kg.

Em Rio Branco, motoristas também provocaram filas nos postos para abastecer os veículos antes da majoração.