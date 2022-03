Servidores da saúde alegam que só suspendem greve após governo contemplar PCCR

Os sindicatos ligados à Saúde do Acre realizam uma manifestação em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na manhã desta quinta-feira, 10.

A greve que ocorre simultaneamente em todo estado visa cobrar do governo que cumpra com as medidas acordadas em junho do ano passado durante a paralisação.

Jean Lunier, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), afirmou que a greve e o acampamento montado só deverão ser suspensos quando o governo contemplar a categoria com as demais reivindicações. “Queremos o PCCR que tá defasado há anos e o reajuste salarial”, declarou.