Zé Vaqueiro faz forte desabafo após parada cardíaca do filho: ‘Eu creio’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Zé Vaqueiro fez um forte desabafo após seu filho Arthur, de apenas 9 meses de vida, sofrer uma parada cardíaca e ser levado a UTI poucas horas após ter recebido alta hospitalar. O menino, que tem uma malformação congênita, ficou internado desde o nascimento e somente pôde ir para casa na última quinta-feira, 16.

Menos de 24 horas após ter, finalmente, ido para casa pela primeira vez desde o nascimento, a criança precisou ser internada novamente na UTI. Nas redes sociais, o artista falou sobre o momento que ele e a esposa, a influenciadora Ingra Soares, estão vivendo.

Anúncios

Através dos Stories do Instagram, o cantor relatou que estava preparando a chegada do bebê em casa.

“E a gente recebeu, como vocês viram aí, a gente dividiu com vocês, a gente recebeu ele com muito amor, muito carinho e depois de 24 horas ele teve uma parada cardíaca e teve que ser levado com urgência pra um hospital e está lá internado novamente na UTI pediátrica. Mas, eu creio que Deus está no controle de tudo, desde quando o Arthur nasceu”, disse ele, comentando sobre o vídeo que ele registrou da criança em casa recebendo o carinho do filho mais velho do casal, Daniel, de três anos.

Além do que foi exibido pelo artista na rede social, Zé Vaqueiro disse que a família passou por situações ainda mais delicadas que não foram expostas.

“Só pra vocês terem uma noção de coisas que acontecem na nossa vida que se a gente não postar, ninguém sabe né? E pra vocês terem um pouquinho de noção, quando a gente fala que ‘só entende quem passa’, é justamente isso”, analisou ele.

O pequeno Arthur nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, conhecida também como trissomia do cromossomo 13.

Para atender às necessidades do bebê em casa, Zé Vaqueiro e Ingra fizeram cursos sobre os procedimentos e os cuidados que devem ter com o bebê.

A criança está internada de volta à UTI desde a última sexta-feira, 17.

Veja: