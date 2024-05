Medalhista de prata, acreana sonha com vaga para Paris e almeja o ‘Ouro’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atleta paralímpica acreana Débora Oliveira de Lima, que conquistou a medalha de prata no salto em distância T20 do Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe, Japão, concedeu entrevista ao ac24horas e revelou seu próximo grande objetivo: assegurar uma vaga direta para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Débora esclarece que o segundo lugar ainda não lhe garante automaticamente uma vaga na competição. Para disputar os jogos sem depender de critérios de seleção, ela precisa alcançar o índice A de 5,92 metros; atualmente, ela está a apenas 4 centímetros dessa marca, com um salto de 5,88 metros.

“Estou a quatro centímetros do índice para Paris. Atualmente, estou dentro dos critérios por ser a segunda no ranking mundial, mas estou bem próxima do índice”, afirmou.

Ao retornar do Japão, Lima planeja competir em mais dois eventos nacionais em São Paulo, buscando atingir o índice. “Antes de Paris, temos duas competições importantes para melhorar a marca. Assim que chegar no Brasil, vou treinar e participar desses eventos, na esperança de alcançar o índice na fase nacional. Estou no critério, mas alcançar o índice A me garantiria a vaga direta”, reforçou.

Sonho de Conquistar o Ouro em Paris

Focada na competição mais importante do ano, Débora assegura que, se convocada para Paris, seu principal objetivo será o salto em distância. “Meu foco é ir para Paris. Se eu for convocada, minha prova principal será o salto. Claro, como qualquer atleta, meu objetivo é lutar pela medalha de ouro. Estarei feliz com qualquer medalha, mas o foco é ser campeã”, declarou com determinação.

Os Jogos da XVII Paralimpíada, também conhecidos como Jogos Paralímpicos de 2024 ou Paris 2024, serão um evento multiesportivo para atletas com deficiência, organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional, com sede em Paris, França. A competição terá início em 28 de agosto e se encerrará em 8 de setembro.